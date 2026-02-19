أكد مدرب نادي النصر خورخي خيسوس أن تحقيق الفوز كان الأمر الأهم، وذلك بعد تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، رغم أن الأداء لم يكن مثالياً.



وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية المباراة والذي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: حققت المباراة هدفين بالنسبة لنا؛ الأول التأهل إلى الدور التالي، والثاني منح فرصة اللعب لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، وخصوصا غريب الذي حصل على فرصته وسجل وقدم مستوى مميزاً، ونحتاج إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين لكي نكون في قمة التنافسية. أداؤهم يمنح الفريق قوة إضافية، لقد تأهلنا إلى ربع النهائي، ومن الطبيعي أن تزداد قوة الفرق مع تقدمها في البطولة.



وأوضح خيسوس: نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهناك إصابات وإيقافات وإرهاق. سنحدد الإستراتيجية الأنسب لكل مباراة وفقاً لذلك. مررنا بفترة صعبة بسبب الإصابات، لكننا عالجنا بعض المشاكل الدفاعية، والفريق تحسن بشكل واضح، لقد خضنا تسع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكنا، وذلك بفضل جهود اللاعبين والتزامهم.



وختم خيسوس حديثه بالقول: الجميع يعلم أن النصر ينافس في بطولتين؛ الدوري ودوري أبطال آسيا الثاني. نسعى للفوز بهما من خلال تقديم أقصى ما لدينا.