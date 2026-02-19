مهمة جديدة تنتظر فريق الأهلي نحو التربع على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين عندما يستضيف النجمة عند تمام الساعة العاشرة من ليل اليوم (الخميس) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية وذلك ضمن لقاءات الجولة 32 لدوري المحترفين.



يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الهلال وتمكن الأهلي من تحقيق الانتصار في 15 لقاء فيما تعادل في 5 لقاءات وخسر لقاء وحيد وله من الأهداف 40 وعليه 14 هدفاً فقط كأقوى خط دفاع في الدوري، ويطمح في لقاء الليلة لخطف الصدارة وذلك من خلال الفوز وحصد النقاط الثلاث لا سيما أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.



فيما يدخل فريق النجمة هذا اللقاء محتلاً المركز 18 والأخير برصيد 8 نقاط حصدها من فوز وحيد حققه في الجولة الماضية على حساب الخلود ليحقق فوزه التاريخي الأول بعد إخفاق في 20 لقاء، فيما تمكن من التعادل في 5 لقاءات وخسر في 15 لقاء وله من الأهداف 20 وعليه 42 هدفاً، ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية والهروب من مراكز الخطر.