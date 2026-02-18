أعلن نادي الاتحاد سفر محترفه الألباني ماريو ميتاي إلى بلاده، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال المقررة السبت القادم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بسبب وفاة جدته.

بيان الاتحاد

وقال نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم ماريو ميتاي في وفاة جدته».

وأوضح البيان أن اللاعب غادر إلى بلاده عقب نهاية مباراة الفريق أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمس (الثلاثاء)، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري.

غموض موقفه من لقاء الهلال

ولم يكشف الاتحاد عن موعد عودة ميتاي إلى صفوف الفريق، ما يزيد الغموض حول موقفه من الكلاسيكو ضد الهلال.

أرقام ميتاي

وشارك الظهير الأيسر الألباني في 23 مباراة بقميص الاتحاد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.