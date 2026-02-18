ردّ نجم نادي الهلال الفرنسي كريم بنزيما، على العديد من الأسئلة السريعة ضمن فقرة «سؤال وجواب» على الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بنزيما أن لقبه المفضل هو «كوكو»، وعند سؤاله عن ما يفضله بجانب القهوة السعودية، أجاب: «التمر».

أفضل مستوياته وفصول السنة

وأوضح النجم الفرنسي أنه يقدم أفضل مستوياته في كرة القدم خلال شهر رمضان، أما عن فصله المفضل بين الشتاء والصيف، قال: «يعتمد على الطقس».

لحظة مميزة

وحول اللحظة التي كان يتمنى أن يعرضها على نفسه في مرحلة الطفولة، أجاب بنزيما: «التتويج بالكرة الذهبية».

مفاجأة الميركاتو

يذكر أن كريم بنزيما انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الاتحاد، في صفقة مفاجئة، ومنذ ذلك الحين، شارك في مباراتين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.