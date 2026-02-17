سطر ممثل الوطن (الاتحاد) أجمل الفنون الكروية وأحلى اللمحات الفنية على المستطيل الأخضر متفوقاً على مستضيفه السد القطري بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة (الأخيرة) من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل حسام عوار (د:10) ويوسف النصيري (د:18) ولاعب السد بيدرو ميغيل - خطأ في مرمى فريقه (د:33) وستيفان كيلر (د:63) أهداف الاتحاد، في حين أحرز رافا موخيكا (د:38) هدف السد.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وتمكن مهاجم السد روبيرتو فيرمينو من هز الشباك الاتحادية مبكراً لكن راية التسلل كانت حاضرة، لينتفض نجوم الاتحاد ويسيطرون على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً، وانطلق مهند الشنقيطي من الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة عرضية نحو القائم القريب فشل المدافع في تشتيتها، لتصل أمام حسام عوار الذي سددها بدوره قوية بيمناه استقرت في أعلى الزاوية اليمنى في المرمى (د:10).



واصل الاتحاد سيطرته على مجريات المباراة وضاعف تقدمه بالهدف الثاني، إثر تمريرة بينية عالية مُتقنة أرسلها دومبيا من وسط الملعب خلف المدافعين، وصلت إلى المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي هيأها لنفسه قبل أن ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بيسراه من بين قدمي الحارس برشم داخل الشباك (د:18).



ونجح الاتحاد في تعزيز تفوقه بالهدف الثالث (د:33) بعد أن عكس ماريو ميتاج كرة عرضية من الجانب الأيسر نحو القائم القريب حاول المدافع القطري بيدرو ميغيل إبعاد الكرة إلا أنها استقرت على يمين الحارس في المرمى.



وتمكن السد القطري من تقليص الفارق بعد أن سدد فيرمينيو كرة أرضية قوية من الجانب الأيسر للمنطقة، قبل أن يُغير موخيكا اتجاه الكرة بقدمه اليمنى لتخادع الحارس رايكوفيتش وتستقر في الزاوية اليسرى داخل المرمى (د:38).



وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وتمكن من تعزيز تفوقه بالهدف الرابع (د:63) إثر كرة عالية أرسلها عوار من ركلة حرة مباشرة من خارج الجانب الأيسر للمنطقة نحو القائم البعيد، حوّلها حسن قادش برأسه نحو وسط المنطقة، قبل أن يُسددها المدافع المتقدم ستيفان كيلر قوية بيمناه، وحاول بوعلام خوخي إبعاد الكرة إلا أنها تجاوزت خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة أربعة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الخامس ويصل للنقطة 15 محتلاً المركز الرابع ويضرب موعداً مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، فيما تلقى السد الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثامن، ويضرب موعداً مع ممثل الوطن الآخر (الهلال) متصدر دور المجموعات في دور الـ16.