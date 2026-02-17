بعد 6 ساعات من المفاوضات الثلاثية (وروسيا وأوكرانيا وأمريكا) التي استضافتها جنيف اليوم (الثلاثاء)، أكدت وسائل إعلام روسية اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر لم تسمّه قوله إن المفاوضات انتهت بعد 6 ساعات من المباحثات المكثفة، مبينة أنه لن تكون هناك تصريحات من رئيس الوفد الروسي عقب اليوم الأول.



وأضاف المصدر أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستقدم تقارير إلى عواصمها حول الحالة الراهنة للحوار، في إشارة إلى أن المشاورات الداخلية ستستمر قبل استئناف المباحثات في اليوم الثاني المقرر، غداً (الأربعاء).



وبدأت المحادثات في تمام الـ1:56 مساء بالتوقيت المحلي في جنيف، وعُقدت خلف أبواب مغلقة في فندق «إنتركونتيننتال»، ورأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.



وكان رئيس الوفد الأوكراني، مستشار الأمن القومي رستم أوميروف قد قال قبل بدء المحادثات إن هذه الجولة ستناقش قضايا الأمن والقضايا الإنسانية، موضحاً أن المفاوضات الثلاثية في جنيف ركزت على القضايا العملية وآليات الحلول الممكنة.



وأشار إلى أنه «تم إكمال أعمال المسارين السياسي والعسكري».



بدورها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في الوفد المشارك قوله إن المحادثات «شديدة التوتر».



وكانت مصادر دبلوماسية إيطالية، قد ذكرت أن ممثلين عن إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا موجودون أيضاً في جنيف، ومن المقرر عقد اجتماع على هامش الاجتماع بين مستشاري الأمن القومي لهذه الدول والوفدين الأوكراني والأمريكي.