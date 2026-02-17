أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلسلة قرارات صارمة عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم (الثلاثاء)، أبرزها شطب حكمين.

وجاء في بيان الاتحاد المصري أن المجلس اطلع على مذكرة لجنة الحكام والتحقيقات التي أجريت بشأن أحداث مباراة مركز شباب ناصر ونادي أسيوط مواليد 2009، وقرر شطب الحكم أحمد سيد عبدالسميع وكذلك الحكم المساعد حسام حفظي محمد علي.

الاتحاد المصري لكرة القدم

تعديل نتائج دورة الترقي.. وشطب نادٍ لمدة عام

كما اطلع المجلس على مذكرة لجنة المسابقات ومذكرة تحقيقات الإدارة القانونية بشأن ترتيب دورة الترقي للقسم الثالث وما أسفرت عنه التحقيقات حول أحداث مباراة الحسينية ومركز شباب منيا القمح.

وبناء عليه، قرر مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء فارق الأهداف في مباريات دورة الترقي بفرع الشرقية وإقامة مباراة فاصلة بين مركز شباب منيا القمح ومركز شباب الأخيوة، إضافة إلى إيقاف نادي الحسينية عن المشاركة في مسابقة القسم الرابع لمدة عام.

إحالات للجنة الانضباط

كما تقرر إحالة كل من زين عبدالحميد الورداني وطلعت عبدالرؤوف عضوي مجلس إدارة نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما، وإحالة اللاعب كريم صلاح واللاعب محمد حسن من نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط، بشأن ما نُسب إليهما في التحقيقات.

إنهاء تعاقد

وكشف الاتحاد المصري عن توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة.