تأكيداً لانفراد «عكاظ» أعلن نادي الشباب إقالة عقد المدير الفني إيمانول ألغواسيل، وجهازه المساعد بالتراضي بين الطرفين.



وقدمت إدارة نادي الشباب شكرها لألغواسيل وطاقمه على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم مع الفريق، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.



كما قررت إدارة نادي الشباب تكليف المدرب الوطني عبدالله المطيري وطاقمه المساعد بقيادة الفريق الأول في مباراة اليوم ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.



ومن المقرر أن يوقع الشباب مع المدرب الإيطالي من أصول جزائرية نور الدين بن زكري الذي سيقود الفريق في المواجهة الدورية أمام ضمك وسيتواجد محلل الأداء سانتوني ضمن طاقمه الفني الإيطالي.