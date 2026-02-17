حسمت 8 أندية بشكل رسمي، تأهلها لدور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة ضمن مجموعة الغرب.



وجاء نادي الهلال في صدارة الترتيب وحل الأهلي ثانياً وتراكتور الإيراني ثالثاً وجاء نادي الاتحاد في المركز الرابع والوحدة الإماراتي في المركز الخامس وشباب الأهلي الإماراتي سادساً والدحيل القطري سابعاً والسد في المركز الثامن.



وبهذا الترتيب تنطلق المواجهات في دور الـ16 المقررة ذهاباً وإياباً ستكون المواجهات على النحو التالي:



- الهلال VS السد



- الأهلي VS الدحيل



- تراكتور VS شباب الأهلي



- الاتحاد VS الوحدة