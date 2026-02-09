في مشهد حبس أنفاس متابعي مواجهة فلامنغو وسامبايو كوريا ضمن كأس غوانابارا، تعرض اللاعب «ألكسندر» لنوبة تشنجية مفاجئة أسقطته على أرض الملعب وسط ذهول زملائه اللاعبين، إذ وقع اللاعب في بداية الشوط الأول، خلال الجولة السادسة من بطولة كاريوكا البرازيلية، بينما كان اللاعب يركض منفردا بالكرة، قبل أن يسقط أرضا فجأة في مشهد أثار ذعرا بين زملائه ومنافسيه وعشاق الفريق الحاضرين في المدرجات.



وكشف تقرير بثه موقع الـ«RT»، أن اللاعب يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة، مع الإشارة إلى أن حالته الصحية مستقرة.



يذكر أن ألكسندر يمتلك سيرة رياضية ملهمة في التغلب على التحديات، إذ كاد يفقد القدرة على الحركة تماما (رباعي الشلل) إثر حادث دراجة نارية تعرض له في يناير 2024، قبل أن يعود إلى الملاعب بعد عام من العلاج والتأهيل، في قصة صمود لاقت إشادة واسعة في الأوساط الرياضية البرازيلية.