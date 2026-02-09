أنقذ المدافع بيير كالولو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام لاتسيو لينتهي اللقاء بالتعادل 2 - 2 الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي صاحب المركز الثالث، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.



وتقدم لاتسيو عن طريق بيدرو رودريجيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف زميله جوستاف إيساكسون الهدف الثاني في الدقيقة 47.



وفي الدقيقة 59 سجل وستون ماكيني الهدف الأول لفريق يوفنتوس، ثم أدرك زميله بيير كالولو التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.