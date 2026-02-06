حافظ لاعبو فريق العربي من جدة على انتصارهم الصعب أمام الوداد الطائفي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات المجموعة (H)، في ختام مباريات الجولة الأولى لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم التي أقيمت على ملعب القرية الأولمبية، فبعد تقدم العربي بهدفين في الشوط الأول عبر حسن عبد الله وعبد العزيز علي إلا أن الوداد تعادل في الثاني عبر شادي الزهراني وتركي الغماري رغم طرد لاعبه أحمد الحارثي؛ لتستمر الإثارة حتى النهاية حين خطف فيصل المشجري هدف الفوز والنقاط الثلاث للعربي.



بدوره، حقق (وصيف بطولة 2025) فريق حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة انتصاراً سهلاً بنتيجة (0/5) أمام نظيره الأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة (D).