تغلّب الهلال على مضيفه الأخدود بسداسية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على معلب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن الجولة الـ(20) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وجاءت أهداف الهلال عن طريق كريم بنزيما (هاتريك) في الدقائق (31، 61، 64)، ومالكوم في الدقيقة (70)، وسالم الدوسري في الدقيقتين (74، 3+90).



وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة (50) محافظاً على الصدارة، فيما تجمّد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ(17).