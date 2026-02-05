تغلّب الهلال على مضيفه الأخدود بسداسية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على معلب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن الجولة الـ(20) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وجاءت أهداف الهلال عن طريق كريم بنزيما (هاتريك) في الدقائق (31، 61، 64)، ومالكوم في الدقيقة (70)، وسالم الدوسري في الدقيقتين (74، 3+90).
وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة (50) محافظاً على الصدارة، فيما تجمّد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ(17).
Al-Hilal defeated its host Al-Akhidood with a clean six-goal victory during the match that took place this evening at the Prince Hadhlul bin Abdulaziz Sports City in Najran as part of the 20th round of the Saudi Pro League (Roshan League).
The goals for Al-Hilal came from Karim Benzema (hat-trick) in the minutes (31, 61, 64), Malcom in the minute (70), and Salem Al-Dosari in the minutes (74, 3+90).
With this result, Al-Hilal reached 50 points, maintaining its lead, while Al-Akhidood's tally remained at ten points in 17th place.