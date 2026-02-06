برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد نائبُه المكلّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، أمس، حفلَ تخريج 755 خريجة من الدفعة السابعة للدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) في كلية الملك فهد الأمنية.

وتضمّن الحفل عرضًا عسكريًا قدّمت خلاله الخريجات ما اكتسبنه من مهارات ميدانية وبرامج تدريبية عسكرية متقدمة، عكست مستوى الانضباط والانسجام والإتقان في الأداء الجماعي.

وأكّد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية المكلّف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، التزام الكلية بمعايير الكفاءة والجودة في مخرجاتها التعليمية، مشيرًا إلى انسجام برامجها التعليمية والتدريبية مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة الداخلية، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويُرسّخ جاهزية الكوادر الأمنية.