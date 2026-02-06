مثّل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريّف، المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري الدولي حول المعادن الحيوية، الذي استضافته وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وتناول الاجتماع التحديات العالمية المرتبطة بتأمين المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان مرونة واستدامة سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية عالميًا، ويعزّز نمو قطاع التعدين والمعادن.

وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب وزراء الخارجية والتعدين من عدد من دول العالم.