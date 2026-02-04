أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ممثلة بإدارة المسابقات، جدول مباريات الجولات السبع التالية للجولة الـ22، ابتداء من الجولة الـ23، حتى الـ29، إضافةً إلى مباريات الجولة الـ10 المؤجلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026.



ويأتي إعداد هذه الجدولة بعد دراسة شاملة لعدد من العوامل التنظيمية والتشغيلية، شملت جاهزية الملاعب وأعمال الصيانة الدورية، إلى جانب مراعاة مشاركات الأندية السعودية في البطولات الخارجية، بما يضمن سلامة التنظيم، وعدالة المنافسة، وتقديم تجربة جماهيرية متوازنة.



وتم تحديد مواعيد إقامة مباريات الجولة الـ10 المؤجلة سابقاً خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير 2026، بين الجولتين الـ23 والـ24، على أن تُقام جميع المباريات التي تُلعب خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة الـ10 مساءً.



وفي إطار الترتيبات الخاصة بالملاعب، ستُقام المباريات التي تُلعب على أرض ناديي الأهلي والاتحاد في الجولات الـ23 والـ24 والـ28 والـ29، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، نظراً لأعمال الصيانة الدورية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الإنماء)، استعداداً لاستضافة بقية مباريات الموسم والفعاليات الرياضية المدرجة ضمن الروزنامة.



وتخوض الفرق المتأهلة لثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة مباريات الجولة الـ29 في السابع من أبريل.



ويأتي ذلك تأكيداً على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأندية والبطولات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن عدالة المنافسة، ويسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة تعزز من مكانة دوري روشن السعودي ضمن مصاف الدوريات العالمية.