أُقيمت، اليوم، المباراتان المؤجلتان من الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، إذ حقق فريق الباطن أول فوز له هذا الموسم، وخسر الفيصلي على أرضه، مفرطاً في فرصة التقدم إلى مراكز «البلاي أوف».



وتمكن الباطن من الفوز على ضيفه الجبيل بنتيجة (3 - 1)، ليرفع رصيده إلى (8) نقاط في المركز الـ17، متقدماً بفارق الأهداف عن الجبيل الذي تراجع إلى المركز الـ18.



وفي اللقاء الآخر، عاد الزلفي بانتصار ثمين من ملعب مضيفه الفيصلي بعد فوزه بنتيجة (3 - 2)، رافعاً رصيده إلى (22) نقطة في المركز الـ10، وتجمد رصيد الفيصلي عند (29) نقطة في المركز السابع.