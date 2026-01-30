استعاد فريق النصر وصافة الترتيب العام لفرق دوري روشن للمحترفين من الأهلي متفوقاً عليه بفارق الأهداف إثر فوزه المستحق على مضيفه الخلود بنتيجة 3 أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين. سجّل أهداف النصر قائد الفريق رونالدو، ومحمد سيماكان، وكينغسلي كومان من ركلة جزاء، عند الدقائق (47 و53 و87). وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (43) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (15) نقطة في المركز الرابع عشر.