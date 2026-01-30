طالبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في بث أخبارها، في إشارة واضحة للأمير نواف بن محمد، خلال حديثه لبرنامج «في المرمى»، الذي يقدمه الإعلامي بتال القوس عبر قناة العربية. وقالت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول تحويل جزء من الميزانية المخصصة لنادي الاتحاد إلى أندية أخرى، أو وجود مبالغ متأخرة للنادي، تؤكد رابطة الدوري السعودي للمحترفين عدم صحة هذه المعلومات، حيث لم يطرأ أي تغيير أو إعادة توزيع ما يتعلق بمخصصات نادي الاتحاد المالية أو أي نادٍ آخر». وأكد البيان أن جميع الأندية، بما فيها نادي الاتحاد، مطّلعة على التفاصيل المالية التي تخصها وفق الأطر المعتمدة، مشددة على أهمية تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه الموضوعات، حرصاً على نقل المعلومات بصورة دقيقة.