تُوجت جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc بلقب «أفضل حدث استعراضي في الـ Formula1» ضمن جوائز مروّجي الفورمولا1 لعام 2025، التي أقيمت يوم أمس في العاصمة البريطانية لندن.



وتُمنح هذه الجائزة للجهة التي قدمت التجربة الترفيهية الأبرز والأكثر تميزاً المصاحبة لسباقات الفورمولا1، عبر العروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، وتجارب الجماهير التفاعلية، بما يعزز تجربة عطلة نهاية أسبوع السباق إلى جانب الحماس والتشويق داخل الحلبة.



وتُقام جائزة السعودية الكبرى Formula1 stcعلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، والتي أصبحت خلال فترة وجيزة واحدة من أبرز السباقات الليلية في روزنامة الفورمولا1، لما تجمعه من سباقات عالية السرعة، وبرنامج شامل ومتكامل لتجربة الجماهير، والعروض الترفيهية الحية، والتجارب التفاعلية المناسبة لمختلف الفئات العمرية.



ومنذ انطلاقتها الأولى في ديسمبر 2021، اكتسبت الجائزة شهرة واسعة بفضل فعالياتها المصاحبة خارج الحلبة إلى جانب المنافسات الرياضية داخلها، إذ شهدت النسخ السابقة مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، من بينهم جاستن بيبر، وكريس براون، وترافيس سكوت، والفرقة العالمية سويدش هاوس مافيا، وأليشيا كيز، وجينيفر لوبيز، وأشر، الذين قدموا عروضهم على المسرح الرئيسي في حلبة كورنيش جدة عقب ختام السباقات. ومن المنتظر أن يشهد سباق العام 2026 برنامجاً ترفيهياً عالمي المستوى، بما يعزز مكانة جدة كوجهة رائدة للرياضة والترفيه.



وبهذه المناسبة أعرب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بهذا التتويج حيث قال:«تمثل هذه الجائزة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والتعاون والرؤية المشتركة من جميع القائمين على جائزة السعودية الكبرى Formula1 stc، بدءاً من فرق العمل على الأرض وصولاً إلى الجماهير التي تبث الحياة في الحدث عاماً بعد آخر». وأضاف: «وانطلاقاً من تطوير التجربة الشاملة للحدث، كان هدفنا الدائم هو تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة وغامرة ترحب بالجميع، من خلال تقديم أفضل العروض الترفيهية الحية، ومناطق المشجعين التفاعلية، والأجواء الاستثنائية التي تجعل من مدينة جدة وجهة فريدة لعشاق الفورمولا1. ونحن نثمن شراكتنا المستمرة مع الفورمولا1 ودعمها، الذي أتاح لنا رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يكون عليه سباق الجائزة الكبرى».