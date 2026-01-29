اختُتمت، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للدرجة الأولى للمحترفين، التي شهدت مواصلة فريق أبها صدارته لجدول الترتيب، فيما اشتدت المنافسة على مركز الوصافة بين فريقي الدرعية والعروبة.



وعزز أبها موقعه في الصدارة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه الجبلين بنتيجة (3 -1)، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 33 نقطة في المركز الخامس، وتعادل الدرعية مع مضيفه العدالة بهدف لمثله، ليرفع الدرعية رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متقاسمًا الوصافة مع العروبة بفارق الأهداف، في حين رفع العدالة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر. وحقق العروبة فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب الطائي بنتيجة (3 - 1)، بفضل تسجيل مهاجمه نوانكو سيمون «سيمي» ثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الطائي عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.



وواصل العُلا نتائجه الإيجابية بعد فوزه على مضيفه البكيرية بنتيجة (3 - 1)، ليصل إلى 37 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد البكيرية عند 32 نقطة في المركز السادس، كما حقق الفيصلي فوزًا عريضًا على مضيفه العربي بثلاثة أهداف دون مقابل، رافعًا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد العربي عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعادل الباطن مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما، ليصل الباطن إلى 5 نقاط في المركز الثامن عشر مع مباراة مؤجلة، في حين رفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.



وفي بقية المباريات، فاز الوحدة على جدة بنتيجة (2 - 1) في لقاء الديربي، وتعادل الجندل مع الأنوار بهدف لمثله، فيما انتهت مواجهة الجبيل والزلفي بالتعادل الإيجابي (2 - 2).