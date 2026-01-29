بعد عشرة أيام من الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بين المنتخبين المغربي والسنغالي، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF» عدداً من العقوبات الانضباطية الصارمة بحق المتسببين في تلك الفوضى، إذ أكد المجلس التأديبي في «CAF» أن ما وقع خلال النهائي يعد خرقا واضحا للوائح الانضباط ومبادئ اللعب النظيف والنزاهة التي تحكم المسابقات القارية.



وقرر «CAF» إيقاف مدرب منتخب السنغال بابي ثياو لمدة 5 مباريات رسمية تابعة للاتحاد الإفريقي، بسبب سلوك غير رياضي اعتبر مسيئا لسمعة اللعبة، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.



كما تم إيقاف اللاعب إيليمان شيخ باروي نداي لمباراتين رسميتين، وإيقاف إسماعيلا سار للمباراتين نفسيهما، بسبب تصرفات غير رياضية تجاه طاقم التحكيم.



وعلى مستوى الاتحاد السنغالي، فرضت غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، إضافة إلى غرامة أخرى بالقيمة نفسها نتيجة تصرفات لاعبي المنتخب والجهاز الفني.



كما تم تغريم الاتحاد مبلغ 15 ألف دولار بسبب حصول خمسة لاعبين على إنذارات خلال المباراة النهائية.



من جانبه، قرر المجلس التأديبي إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، مع تعليق تنفيذ إحداهما لمدة عام، بسبب سلوك غير رياضي. كما تم إيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات رسمية، وتغريمه مبلغ 100 ألف دولار.



وفرض «CAF» غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد المغربي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 100 ألف دولار نتيجة اقتحام لاعبي المنتخب والجهاز الفني لمنطقة تقنية الفيديو VAR وعرقلة عمل الحكم.



كما شملت العقوبات غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام أشعة الليزر من قبل الجماهير المغربية خلال اللقاء.



وأكد الاتحاد الإفريقي أن هذه القرارات تهدف إلى حماية نزاهة المنافسات القارية وردع أي تجاوزات مستقبلية، مشددا على التزامه بتطبيق اللوائح دون استثناء.