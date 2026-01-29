حذرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة بمقاطعة كيميروفو (كوباس) الروسية، اليوم، من «الحالة السوداء» وتقلبات الأحوال الجوية في مدينة نوفوكوزنتسك، وفي منطقة نوفوكوزنتسك الإدارية، ومدينة بروكوبيفسك بالمقاطعة.

وتوقعت الوزارة في بيان حدوث ظروف جوية غير مواتية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث في الجو بمدينة نوفوكوزنتسك ومدينة بروكوبيفسك، ومنطقة نوفوكوزنتسك الإدارية، من يوم غد وحتى 3 فبراير 2026، داعيةً المؤسسات الصناعية في مدينة كيميروفو بأخذ تدابير للحد من الانبعاثات التي تلوث الغلاف الجوي.

يذكر أن ما يعرف بحالة «السماء السوداء» تعني انعدام هبوب الرياح وتكوّن الضباب وعوامل أخرى؛ مما يؤدي إلى تراكم سحب الدخان في الجو، وتدهور جودة الهواء؛ وتُعلن هذه الحالة دوريًا في مدن سيبيريا.