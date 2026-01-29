وسّعت باكستان إجراءاتها الاحترازية على المنافذ الحدودية والمطارات، وفرضت فحوصًا مشددة على القادمين إلى البلاد، في أعقاب تأكيد الهند تسجيل حالتي إصابة بفايروس نيباه القاتل، وسط تصاعد القلق الصحي في عدد من الدول الآسيوية.

إجراءات احترازية في باكستان

وتشمل الإجراءات الجديدة إخضاع جميع المسافرين للفحص الحراري والتقييم السريري، إلى جانب التدقيق في سجل تنقلاتهم خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، بهدف رصد أي صلة بمناطق عالية الخطورة.

إجراءات مماثلة في دول آسيوية

وتزامنت الخطوة مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول عدة في آسيا، من بينها فيتنام وتايلند وسنغافورة وماليزيا، في محاولة للحد من انتشار الفايروس المعروف بارتفاع معدل الوفيات وعدم توفر لقاح فعال له حتى الآن.

وفي الهند، أكدت السلطات الصحية أنها تمكنت من احتواء الحالتين المسجلتين عبر تتبع عشرات المخالطين، دون تسجيل إصابات إضافية، فيما شددت منظمة الصحة العالمية على أن انتقال الفايروسبين البشر محدود نسبيًا، لكنه يظل خطرًا في حال ضعف أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.

أعراض فايروس نيباه

ويمكن لفايروس نيباه أن يسبب الحمى والتهاب الدماغ، ويتمتع بمعدل وفيات مرتفع، كما لا يتوفر له لقاح حتى الآن، ورغم ذلك، فإن انتقال العدوى من شخص لآخر ليس سهلًا، ويتطلب عادة مخالطة مطولة لشخص مصاب.

وقالت إدارة الخدمات الصحية الحدودية في باكستان في بيان: «أصبح من الضروري تعزيز الإجراءات الوقائية وأنظمة المراقبة على حدود البلاد».

فحص حراري

وأضافت أن «جميع المسافرين سيخضعون لفحص حراري وتقييم سريري عند نقاط الدخول»، التي تشمل الموانئ البحرية والمعابر البرية والمطارات.

وأوضحت الهيئة أن المسافرين مطالبون بتقديم سجل تنقلاتهم خلال الأيام الـ21 السابقة، للتحقق مما إذا كانوا قد مرّوا بمناطق متأثرة بفايروس نيباه أو مصنفة عالية الخطورة.

ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين باكستان والهند، كما أن حركة السفر بين البلدين محدودة للغاية، لا سيما منذ اندلاع أعنف اشتباكات بينهما منذ عقود في مايو من العام الماضي.

وفي هانوي، أصدرت إدارة الصحة في العاصمة الفيتنامية أوامر، مساء الأربعاء، بفحص القادمين عبر مطار نوي باي الدولي، خاصة المسافرين القادمين من الهند وولاية البنغال الغربية، حيث تأكدت إصابة عاملين في القطاع الصحي بالفايروس في أواخر ديسمبر.

وسيتم فحص الركاب باستخدام أجهزة قياس الحرارة لرصد الحالات المشتبه بها، ما «يسمح بالعزل السريع وإجراء التحقيقات الوبائية اللازمة»، بحسب بيان الإدارة.

وجاءت هذه الخطوة عقب إجراءات مماثلة اتخذتها سلطات مدينة هو تشي منه، أكبر مدن فيتنام، التي أعلنت تشديد الرقابة الصحية عند المعابر الحدودية الدولية.

تفش في الهند

من جانبها، قالت وزارة الصحة الهندية إن السلطات تمكنت من تحديد وتتبع 196 مخالطًا مرتبطين بالحالتين المؤكدتين، دون ظهور أعراض على أي منهم، كما جاءت نتائج فحوصاتهم جميعًا سلبية.

ما هو فايروس نيباه

ويُعد فايروس نيباه عدوى فايروسية نادرة تنتقل في الغالب من الحيوانات المصابة، خصوصًا خفافيش الفاكهة، إلى البشر، وقد تمر العدوى دون أعراض، لكنها غالبًا ما تكون شديدة الخطورة، إذ تتراوح نسبة الوفيات بين 40% و75%، تبعًا لقدرة الأنظمة الصحية المحلية على الكشف المبكر والعلاج، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم التعرف على الفايروس لأول مرة قبل أكثر من 25 عامًا خلال تفشٍ بين مربي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة، رغم اعتقاد العلماء أنه ظل متداولًا بين خفافيش الفاكهة منذ آلاف السنين.

وتصنف منظمة الصحة العالمية فايروس نيباه ضمن مسببات الأمراض ذات الأولوية، فيما تسجل الهند بانتظام إصابات متفرقة، خاصة في ولاية كيرالا الجنوبية، التي تُعد من أكثر مناطق العالم عرضة للخطر.

وحتى ديسمبر 2025، تم تسجيل 750 إصابة مؤكدة بفيروس نيباه عالميًا، بينها 415 حالة وفاة، بحسب «التحالف المعني بابتكارات التأهب للأوبئة»، الذي يمول حاليًا تجربة لتطوير لقاح ضد الفايروس.