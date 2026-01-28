تستعد الفنانة السعودية جود السفياني لخطوة جديدة في مسيرتها الفنية، بمشاركتها في السينما المصرية لأول مرة من خلال فيلم «كان ياما كان»، الذي يجمعها مع العديد من النجوم الشباب وعلى رأسهم نور النبوي وياسمينا العبد ومروان مسلماني وغيرهم.

التصوير في الأقصر

وانطلق تصوير الفيلم أخيراً، في مدينة الأقصر في مصر، ويعتبر من التجارب السينمائية المنتظرة في 2026، وكذلك يعتبر التجربة الأولى للفنانة جود السفياني في الكوميديا، إضافة إلى تجربتها الأولى في السينما المصرية.

الدراما الخليجية

توهجت السفياني في أكثر من مسلسل درامي عرض في رمضان 2025، وتنوعت أدوارها بشكل لفت الأنظار، لا سيما أن مشاركاتها تنوعت ما بين الدراما الخليجية والسعودية والأردنية، وجاء ذلك بعد حضور استثنائي من خلال شخصيتها في مسلسل «خريف القلب»، أحد أنجح المسلسلات السعودية في السنوات الأخيرة، والذي تصدرت بطولته مع كوكبة من أشهر الفنانيين السعوديين، إضافة إلى تألقها في شخصية هناء في مسلسل «حكاية لونا»، وكذلك في شخصية أمل في مسلسل «ولد ليموت»، وكذلك مسلسل «حالات نادرة»، وغيرها من الأعمال المميزة التي حققت بها صعوداً قوياً على الشاشة في الفترة الأخيرة.