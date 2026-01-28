في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتعزيزاً لنهج التمكين والمشاركة في صنع القرار، أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لألعاب القوى فتح باب الترشّح لعضوية لجنة اللاعبين، وفق اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.



وأوضحت اللجنة أن استقبال طلبات الترشّح سيبدأ اعتباراً من 27/ 1/ 2026 ويستمر حتى 5/ 2/ 2026، داعية جميع اللاعبين المستوفين للشروط إلى التقدّم عبر القنوات المعتمدة.



وبيّنت لجنة الانتخابات أن العملية الانتخابية ستُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتشمل مراجعة الطلبات، وإعلان القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، ثم إجراء التصويت وفق الإجراءات المعتمدة.



وأكدت اللجنة أن لجنة اللاعبين تُعد منصة فاعلة لتمثيل صوت اللاعبين وإيصال آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة ألعاب القوى الوطنية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الرياضيين وتعزيز الحوكمة.



ودعت اللجنة جميع اللاعبين إلى الاطلاع على تفاصيل الشروط والآليات عبر الموقع الرسمي للاتحاد، والمشاركة الفاعلة في هذه العملية الانتخابية.