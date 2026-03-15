قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول نقل المعسكر الإعدادي، والذي كان من المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة أيام “FIFA” الدولية من 23 إلى 31 مارس الجاري، ليقام في محافظة جدة وجمهورية صربيا.



ويثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة الاتحاد القطري لكرة القدم بتنظيم مهرجان كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن مثل هذه التجمعات تسهم في تطوير كرة القدم ورفع جودة البرامج الإعدادية للمنتخبات.



وسيستضيف “الأخضر” منتخب مصر في مباراة ودية يوم الجمعة 27 مارس، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته في العاصمة الصربية بلغراد، ضمن البرنامج الفني الذي يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاق العالمي.



ويأتي هذا المعسكر ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للمونديال، حيث يعمل الجهازان الفني والإداري على مواءمة البرنامج الإعدادي مع المسابقات المحلية والالتزامات الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.



يُذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة كأس العالم FIFA 2026™️ ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.