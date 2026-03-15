​بدعم سخي ورعاية كريمة وإشراف ميداني من قائد قوات التحالف العربي في محافظة شبوة، وفي إطار الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية، شهدت المحافظة حراكاً إغاثياً واسعاً استهدف الفئات الأشد احتياجاً، مما خلق حالة من السعادة والفرحة في أوساط الأيتام والأرامل خصوصاً أنها جاءت متزامنة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.



​لمسة حانية وفرحة عيد



و​دشن وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري، بحضور نائب قائد القوات المشتركة للتحالف العربي بالمحافظة العقيد بسام المطيري، مشروع كسوة العيد للأيتام والأرامل المقدمة من قيادة التحالف العربي.



​وأكد الوكيل الدغاري خلال التدشين أن هذه المبادرة، التي رفعت شعار «قوات التحالف تساهم في رسم الفرحة»، تأتي امتداداً لجهود إنسانية لا تنقطع، مثمناً تكامل أدوار التحالف التنموية والاجتماعية، ومساهمتها الفاعلة في إدخال البهجة إلى قلوب الأسر المستهدفة في هذه الأيام المباركة.



​دعم إغاثي شامل



​وعلى صعيد متصل، وبدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبإشراف من قيادة التحالف بمحافظة شبوة، انطلق توزيع 30 ألف سلة غذائية (كأكبر مشروع إغاثي تشهده المحافظة)، يستهدف ​الأسر النازحة والأشد فقراً، و​ذوي الدخل المحدود وكوادر القطاعات الحكومية، و​أصحاب الأمراض المزمنة في عموم المديريات.



​تثمين المواقف الأخوية



​وأكد وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري، خلال التدشين الذي حضره ممثل قوات التحالف، أن هذا الدعم الإغاثي يمثل شريان حياة للأسر المستهدفة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها الانقلاب الحوثي.



​وثمنت السلطة المحلية الدور السعودي والسجل الإنساني الحافل واحتضانه لليمن في مختلف المراحل التاريخية، مع توجيهات صارمة بضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وتنظيم.