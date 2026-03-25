أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن -بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة- من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي سُحبت جنسيته، ورصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد، من بينهم خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين سُحبت جنسياتهم، وشخصان من الجنسية الإيرانية، وشخصان من الجنسية اللبنانية.

ارتباط بالخلية الإرهابية

وأوضحت الوزارة أن المتهمين ثبت ارتباطهم بتنظيم «حزب الله» الإرهابي المحظور، وكانت الخلية تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجند أشخاصاً للقيام بهذه المهمات.

اعتراف المتهمين وخطط الاغتيال

وأشار البيان إلى أن المتهمين أقروا بالتخابر والانضمام للتنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم، التي شملت اغتيال رموز الدولة والإضرار بالمصالح العليا للكويت. كما تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي قيادات التنظيم، تضمنت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة ومهارات الاغتيال، في صورة تمثل خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على الولاء والانتماء.

إحالة المتهمين واستكمال التحقيقات

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو أي تنظيمات إرهابية أخرى.

تأكيد على حماية أمن الكويت

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، وأن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة وخيانة عظيمة للوطن، مع التأكيد على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.