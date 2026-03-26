نفى الجيش الأمريكي أمس (الأربعاء) بشكل قاطع، المزاعم الإيرانية بشأن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز FA-18، مؤكداً أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية خلال العمليات العسكرية الجارية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان رسمي: «المزاعم الإيرانية كاذبة تماماً، لم تسقط إيران أي طائرة أمريكية، وجميع طائراتنا القتالية تواصل تنفيذ مهماتها بكفاءة عالية».

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 8000 طلعة جوية قتالية ضمن عملية «الغضب الملحمي» دون أن تفقد أي طائرة بسبب نيران إيرانية.

جاء هذا النفي رداً على ادعاءات أطلقتها وسائل إعلام إيرانية ومصادر مرتبطة بالحرس الثوري، زعمت فيها أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مقاتلة أمريكية (بعضها ذكر طراز FA-18 أو F-15) قرب جزيرة هرمز أو في مناطق أخرى.

يأتي هذا الإعلان في سياق التصعيد العسكري الواسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، الذي بدأ في أواخر فبراير بعملية «الغضب الملحمي» التي شملت ضربات مكثفة على أهداف إيرانية.

وخلال الأسابيع الماضية، أطلقت إيران عدة ادعاءات بإسقاط طائرات أمريكية (بما في ذلك F-15 وF-35)، ونشرت فيديوهات وصوراً قالت إنها تثبت ذلك، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت مراراً هذه المزاعم، ووصفتها بأنها جزء من «حملة تضليل إيرانية» تستخدم صوراً قديمة أو مفبركة.

يُذكر أن حادثاً سابقاً وقع في 1 مارس، إذ أسقطت دفاعات كويتية عن طريق الخطأ ثلاث طائرات أمريكية من طراز F-15E في حادث «نيران صديقة»، ونجا جميع الطيارين، واستغلت بعض الجهات الإيرانية هذا الحادث لتضخيم ادعاءاتها.