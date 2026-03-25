هطلت، أمس، أمطار بين متوسطة وغزيرة في مختلف مناطق السعودية، ولا تزال السماء ملبّدة بالغيوم مع استمرار فرصة الهطول.

في طريف انخفض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الكثيف الذي غطّى أجزاء واسعة منها، مصحوباً بانخفاض في درجات الحرارة التي سجلت 8 درجات مئوية.

وأصدرت «الأرصاد» تنبيهاً بشأن هطول أمطار غزيرة على حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية. كما تستمر توقعات هطول أمطار رعدية على أجزاء من المناطق مع تساقط زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

من جانب آخر شرعت أمانة محافظة جدة في تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، عبر نشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع مستوى جاهزيتها بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار.