تغلب فريق النصر على مستضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل النصر هدفه الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ«50»، فيما جاء هدف ضمك عند الدقيقة الـ«68» عن طريق اللاعب جمال حركاس، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى (37) نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد ضمك عند (11) نقطة في المركز الخامس عشر.



فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الاتفاق وضيفه نيوم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة نفسها، وبهذه النتيجة، رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز السابع في سلم الترتيب، فيما وصل فريق نيوم إلى 21 نقطة في المركز التاسع.



وأخيراً تعادل فريق الأخدود مع ضيفه الرياض بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، وجاءت أهداف الأخدود عن طريق مدافعه سعيد الربيعي بضربتين رأسيتين في الدقيقة الـ(62) والـ(86) من زمن المباراة.



فيما جاءت أهداف الرياض عن طريق لاعبيه توزي في الدقيقة الـ(26) وسعود هارون في الدقيقة الـ(90+5) من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة، يبقى الأخدود في المركز الـ17، فيما بقي الرياض في مركزه الـ16 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.