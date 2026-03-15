أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلغاء مباراة كأس فيناليسيما التي كان من المقرر إقامتها بين إسبانيا والأرجنتين في قطر هذا الشهر.

وقال «يويفا» في بيان رسمي: «بعد مناقشات مطولة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المنظمة في قطر، تم الإعلان اليوم أنه نظراً للوضع السياسي الحالي في المنطقة، لا يمكن إقامة المباراة النهائية بين إسبانيا الفائزة ببطولة أمم أوروبا 2024، والأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2024، كما كان مأمولاً في قطر في 27 مارس».

خيبة أمل لدى المنظمين

وأضاف البيان: «إنه مصدر خيبة أمل كبيرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمين أن الظروف والتوقيت حرما المنتخبين من فرصة التنافس على الكأس في قطر، وهي دولة أثبتت مراراً قدرتها على تنظيم فعاليات دولية عالمية المستوى في مرافق حديثة ومتطورة».

محاولات إنقاذ البطولة تصطدم بالرفض

وأوضح «يويفا» أنه حاول إيجاد بدائل لإنقاذ البطولة، لكن جميعها أثبت في النهاية أنها غير مقبولة لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وكان الخيار الأول إقامة المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الموعد الأصلي، مع توزيع الحضور الجماهيري بالتساوي بين الفريقين، إلا أن الأرجنتين رفضت هذا المقترح.

أما الخيار الثاني فتمثل في إقامة البطولة من مباراتين؛ الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو في 27 مارس، والثانية في بوينس آيرس خلال فترة توقف دولي قبل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2028، وهو ما كان سيضمن توزيعاً متساوياً للجماهير، إلا أن هذا المقترح رُفض أيضاً.

مقترحات إضافية لم تُقبل

كما سعى «يويفا» إلى الحصول على التزام من الأرجنتين بأنه في حال إيجاد ملعب محايد في أوروبا يمكن إقامة المباراة في 27 مارس، كما هو مخطط لها والمعلن عنه في 18 ديسمبر 2025، أو في الموعد البديل يوم 30 مارس، لكن هذا الاقتراح رُفض أيضاً.

وقدمت الأرجنتين اقتراحاً مضاداً، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يقضي بإقامة المباراة بعد كأس العالم، إلا أن عدم توفر مواعيد لدى منتخب إسبانيا أدى إلى استبعاد هذا الخيار.

القرار النهائي

وفي النهاية، وخلافاً للخطة الأصلية المتفق عليها بإقامة المباراة في 27 مارس، أعلنت الأرجنتين استعدادها للعب في 31 مارس، وهو تاريخ تبيّن أنه غير مناسب، لذلك تقرر في النهاية إلغاء نسخة 2026 من بطولة فيناليسيما.