سقط فريق برشلونة أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأحد) على ملعب «أنويتا»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

سوسيداد يتقدم في الشوط الاول

أنهى ريال سوسيداد الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع ميكيل أويارزابال في الدقيقة 32.

تعادل كتالوني.. ورد سريع

ونجح ماركوس راشفورد في إدراك التعادل لبرشلونة عند الدقيقة 70، قبل أن يرد ريال سوسيداد سريعاً بهدف ثانٍ بعد دقيقة واحدة فقط، سجله غونكالو غيديز، ليعيد التقدم لفريقه.

طرد لاعب سوسيداد

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب ريال سوسيداد كارلوس سولير بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 88، عقب تدخل متهور على بيدري.

وعاند الحظ برشلونة بشكل لافت، بعدما ارتطمت تسديدات لاعبيه بالعارضة في خمس مناسبات خلال الشوط الثاني، ليحرم الفريق من العودة في النتيجة.

هدية لريال مدريد في صراع الصدارة

بهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب «الليغا»، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، محققاً فوزه السادس هذا الموسم، إلى جانب 8 تعادلات.