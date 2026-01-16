انطلقت اليوم المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية 2026، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين، حيث امتدت المرحلة من محافظة بيشة إلى الحناكية، لمسافةٍ إجمالية بلغت 882 كيلومترًا، منها 346 كيلومترًا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وتمكن السويدي ماتياس إكستروم، سائق فريق «فورد ريسينغ»، من تسجيل أسرع زمن في المرحلة، بعد أن قطعها في ساعتين و47 دقيقة و22 ثانية، متقدمًا على الفرنسي رومان دوماس، سائق فريق «آر دي ليمتيد»، بفارق دقيقة و22 ثانية، فيما جاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق «فورد ريسينغ»، في المركز الثالث، بفارق دقيقتين و26 ثانية عن المتصدر.
وفي الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز»، على صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و39 دقيقة و59 ثانية، وبفارق 8 دقائق و40 ثانية عن الإسباني ناني روما، سائق فريق «فورد ريسينغ»، فيما حل الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز»، في المركز الثالث، بفارق 18 دقيقة و37 ثانية عن المتصدر.
وفي منافسات فئة السيارات «ستوك»، واصل فريق «ديفندر رالي» هيمنته على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق الليتواني روكاس باتشيوسكا المركز الأول للمرة الرابعة بزمن بلغ 3 ساعات و28 دقيقة و30 ثانية، متقدمًا على زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق 49 ثانية، فيما جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الثالث، بفارق 29 دقيقة و58 ثانية عن المتصدر.
أما في فئة الدراجات النارية، فقد حقق الأمريكي سكايلر هاوز، دراج فريق «إنرجي هوندا»، المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن 3 ساعات و9 دقائق وثانيتين، متقدمًا على الفرنسي أدريان فان بيفيرين، سائق الفريق ذاته، بفارق 21 ثانية، بينما حل الإسباني إدغار كانيت، دراج فريق «ريد بُل كي تي إم فاكتوري ريسينغ»، ثالثًا، بفارق دقيقة و15 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، نجح الأرجنتيني نيكولاس كافيغلياسو، سائق فريق «فيرتكال موتور سبورت»، في حسم صدارة المرحلة بزمن 3 ساعات و17 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا بفارق 29 ثانية عن الهولندي بول سبيرينغز، سائق فريق «ريبلون – سبيرينغز»، فيما جاءت السعودية دانية عقيل، سائقة «أكاديمية أوديسي»، في المركز الثالث، بفارق دقيقة واحدة و3 ثوانٍ عن المتصدر.
كما شهدت فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في» منافسة قوية، حيث تصدر الأمريكي بروك هيغير، سائق «آر زد آر فاكتوري»، المرحلة بزمن 3 ساعات و30 دقيقة و11 ثانية، متقدمًا بفارق 51 ثانية عن الأرجنتيني خارمياس غونزاليس فيريولي، سائق «كان-أم فاكتوري أمريكا اللاتينية (LATAM)»، فيما حل السويدي يوهان كريستوفرسون، سائق فريق «آر زد آر فاكتوري»، ثالثًا، بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ عن المتصدر.
وفي فئة الشاحنات، حسم التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق «دي روي إف بي تي»، صدارة المرحلة بزمن بلغ 3 ساعات و19 دقيقة و59 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقتين و31 ثانية عن الليتواني فايدوتس زالا، سائق فريق «نوردس دي روي إف بي تي»، فيما جاء الهولندي ميتشيل فان دن برينك، سائق فريق «يورول رالي سبورت»، في المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و19 ثانية عن المتصدر.
وتتواصل منافسات رالي داكار السعودية غدًا، مع انطلاق المرحلة الثانية عشرة من الحناكية إلى ينبع، بمسافةٍ إجمالية تبلغ (720) كلم، منها (311) كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
The eleventh stage of the Saudi Dakar Rally 2026 kicked off today, featuring a selection of the world's top competitors. The stage extended from the Beesha Governorate to Al-Hanakiyah, covering a total distance of 882 kilometers, including 346 kilometers for the timed special stage.
Swedish driver Mattias Ekström from the "Ford Racing" team recorded the fastest time in the stage, completing it in 2 hours, 47 minutes, and 22 seconds, ahead of French driver Romain Dumas from the "RD Limited" team by 1 minute and 22 seconds. Spanish driver Carlos Sainz from the "Ford Racing" team came in third, 2 minutes and 26 seconds behind the leader.
In the overall standings for the car category, Qatari driver Nasser Al-Attiyah from the "Dacia Sand Riders" team maintained his lead with a total time of 44 hours, 39 minutes, and 59 seconds, ahead of Spanish driver Nani Roma from the "Ford Racing" team by 8 minutes and 40 seconds. French driver Sébastien Loeb from the "Dacia Sand Riders" team secured third place, 18 minutes and 37 seconds behind the leader.
In the "Stock" car category, the "Defender Rally" team continued to dominate the top three positions, with Lithuanian driver Rokas Baciuska achieving first place for the fourth time with a time of 3 hours, 28 minutes, and 30 seconds, ahead of his teammate French driver Stéphane Peterhansel by 49 seconds. American driver Sara Price came in third, 29 minutes and 58 seconds behind the leader.
In the motorcycle category, American Skyler Howes from the "Energy Honda" team took first place after finishing the stage in 3 hours, 9 minutes, and 2 seconds, ahead of French driver Adrien Van Beveren from the same team by 21 seconds, while Spanish driver Edgar Canet from the "Red Bull KTM Factory Racing" team finished third, 1 minute and 15 seconds behind the leader.
In the "Challenger" light vehicles category, Argentine driver Nicolás Cavigliasso from the "Vertical Motor Sport" team secured the stage lead with a time of 3 hours, 17 minutes, and 27 seconds, ahead of Dutch driver Paul Spiering from the "Reblon - Spiering" team by 29 seconds. Saudi driver Dania Aqeel from the "Odyssey Academy" came in third, 1 minute and 3 seconds behind the leader.
The "SSV" light vehicles category also witnessed strong competition, with American driver Brock Heger from the "RZR Factory" team leading the stage with a time of 3 hours, 30 minutes, and 11 seconds, ahead of Argentine driver Jarmias Gonzalez Ferrioli from the "Can-Am Factory Latin America (LATAM)" team by 51 seconds. Swedish driver Johan Kristoffersson from the "RZR Factory" team finished third, 3 minutes and 5 seconds behind the leader.
In the truck category, Czech driver Aleš Loprais from the "De Rooy FPT" team secured the stage lead with a time of 3 hours, 19 minutes, and 59 seconds, ahead of Lithuanian driver Vaidas Žala from the "Nordis De Rooy FPT" team by 2 minutes and 31 seconds. Dutch driver Mitchell van den Brink from the "Eurol Rally Sport" team came in third, 4 minutes and 19 seconds behind the leader.
The Saudi Dakar Rally competitions will continue tomorrow, with the twelfth stage starting from Al-Hanakiyah to Yanbu, covering a total distance of 720 kilometers, including 311 kilometers for the timed special stage.