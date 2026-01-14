أصدرت إدارة نادي الحزم بياناً إعلامياً عبّرت فيه عن استيائها من قرار نقل مباراة الفريق أمام القادسية، ضمن منافسات الدور الأول من الدوري، إلى مدينة بريدة، رغم اعتماد نادي الحزم مستضيفاً رسمياً للمواجهة، مؤكدة تمسكها بحقها الأصيل في إقامة المباراة على ملعبها.



وأكدت إدارة الحزم في مستهل بيانها أن ما تشهده الرياضة السعودية من دعم واهتمام غير مسبوق من القيادة الرشيدة أسهم في تعزيز مكانة دوري روشن السعودي إقليمياً وعالمياً، مشددة على حرص النادي الدائم على أن يكون عنصراً فاعلاً في نجاح المنظومة الرياضية الوطنية، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرياضية ورؤية المملكة.



وأوضحت الإدارة أن جميع ملاعب مدن ومحافظات الوطن تمثل أرضاً للأندية، إلا أن ذلك لا ينفي الأهمية الفنية والجماهيرية للمباريات التي تُقام على الملعب الرسمي للنادي، لما توفره من أفضلية تنافسية مشروعة واستقرار فني وتفاعل جماهيري يُعد من أبرز عوامل التفوق داخل الملعب.



وأعربت إدارة الحزم عن قلقها واستيائها من حرمان الفريق من أحد حقوقه الأساسية، والمتمثل في خوض مبارياته على أرضه ووسط جماهيره، مشيرة إلى أن جدولة مباريات الدور الأول جاءت مجحفة لآمال جماهير النادي ومحبيه في محافظة الرس، حيث لم يُتح للفريق سوى خوض ثلاث مباريات فقط على ملعبه أمام أندية الفتح ونيوم والنجمة، بينما نُقلت بقية المباريات إلى استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة، الأمر الذي أفقد النادي أفضلية اللعب على أرضه، وأثقل كاهله بأعباء مالية وتنظيمية إضافية.



وبيّنت الإدارة أنه، ورغم التزام النادي بالصمت خلال الفترة الماضية تغليباً للمصلحة العامة، فإن إخطارها بإقامة مباراة الحزم أمام القادسية بتاريخ 18 يناير 2026 في مدينة بريدة، رغم اعتماد القادسية مستضيفاً رسمياً، أثار دهشتها واستغرابها، لا سيما في ظل الواقع الجماهيري وعدم وجود ما يبرر نقل المباراة بدعوى الطاقة الاستيعابية، مع تأكيدها على قدرة ملعب الحزم على استضافة اللقاء.



وشددت إدارة الحزم على أن نقل مثل هذه المباريات لا يخدم عدالة المنافسة، بل يتعارض مع أهداف وتطلعات القيادة الرياضية الرامية إلى تعزيز شعبية كرة القدم ونشر ثقافتها في مختلف مدن ومحافظات المملكة.



وفي سياق متصل، استشهدت الإدارة بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الخلود والاتحاد على ملعب نادي الحزم، معتبرة ذلك نموذجاً يُحتذى في تمكين المدن والمحافظات من استضافة المباريات الكبرى، ودعم الحراك الرياضي المحلي.



واختتمت إدارة نادي الحزم بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقها النظامي في إقامة مباراة القادسية على ملعب النادي، حرصاً على حفظ حقوق النادي وجماهيره، وترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة بين الأندية، مع تأكيد الجاهزية الكاملة لملعب الحزم من الجوانب التنظيمية والفنية والأمنية لاستضافة المباراة على أكمل وجه.