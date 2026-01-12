حقق برشلونة إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، في مواجهة كلاسيكية احتضنتها مدينة جدة.

فوز كتالوني

وتغلب برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاءت أهداف «البلوغرانا» بتوقيع رافينيا (هدفين) وروبرت ليفاندوفسكي، فيما سجل لريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا.

رقم لأول مرة

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، حقق برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، الفوز في ثلاث مباريات نهائية متتالية أمام ريال مدريد، للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين في النهائيات.

برشلونة يعزز الصدارة

وعزز برشلونة صدارته لقائمة أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 16 لقباً، فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني.