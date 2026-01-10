«أمم أفريقيا».. محرز يحمل آمال الجزائر ضد نيجيريا

يخوض منتخب الجزائر اختباراً صعباً أمام نظيره النيجيري، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مراكش.



آمال جزائرية وطموح اللقب الثالث

ويعلّق منتخب الجزائر آمالاً كبيرة على كوكبة من نجومه، يتقدمهم لاعب الأهلي رياض محرز، من أجل تجاوز عقبة نيجيريا، ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري الثالث في تاريخه.

وكان «محاربو الصحراء» قد حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يتجاوزوا منتخب الكونغو الديمقراطية بصعوبة في الدور ثمن النهائي، بهدف نظيف حمل توقيع عادل بولبينة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

النسخة الأخيرة لمحرز

وأكد رياض محرز، البالغ من العمر 34 عاماً، أن النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية ستكون الأخيرة له في مسيرته الدولية بالبطولة، في ظل تقدمه في العمر، ما يمنحه دافعاً إضافياً لقيادة منتخب بلاده نحو اللقب.

نيجيريا تبحث عن كسر الغياب

في المقابل، يطمح منتخب نيجيريا إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة، وتحقيق الفوز على الجزائر، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من اللقب الغائب عن خزائنه منذ 13 عاماً.

وقدم منتخب «النسور الخضراء» مستويات لافتة، بعدما فاز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، قبل أن يكتسح منتخب موزمبيق برباعية نظيفة في دور الـ16.

المغرب ينتظر الفائز

وينتظر منتخب المغرب، الذي تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على الكاميرون بنتيجة 2-0 أمس (الجمعة)، الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا، لملاقاته في الدور القادم.