رغم صدمة الخسارة أمام القادسية في دوري روشن السعودي، واصل قائد النصر، كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ على المستوى الفردي.

وسجّل رونالدو هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بفوز القادسية بنتيجة 2-1، مساء (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الـ14.

25 عاماً من التسجيل المتواصل

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، واصل رونالدو التسجيل للعام الـ25 على التوالي، في إنجاز فريد في تاريخ كرة القدم، كما رفع رصيده التهديفي في مسيرته إلى 958 هدفاً، ليصبح على بُعد 42 هدفاً فقط من الوصول إلى الرقم الأسطوري 1,000 هدف.

رقم مميز في دوري روشن

وأحرز هدفه الـ88 في دوري روشن السعودي في مباراته الـ90 بالمسابقة، وهو ثالث أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله، إذ احتاج السومة إلى 89 مباراة للوصول إلى الهدف 88 (أقل بمباراة من رونالدو) أما حمدالله فوصل لذلك الرصيد بعد 84 مباراة، وهو الأسرع إلى ذلك الرصيد.

رقم تاريخي بعد الثلاثين

وأصبح قائد النصر أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 600 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) بعد تخطيه سن الثلاثين عاماً.

صدارة الهدافين مستمرة

ويتصدر «الدون» جدول ترتيب هدافي دوري روشن هذا الموسم برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه جواو فيليكس.