ينهي مدرب فريق الاتحاد كونسيساو تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الخلود (الجمعة) القادم ، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (14) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مناروة كروية رئيسية غدا (الخميس) سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.



وكثف المدرب كونسيساو خلال الحصص التدريبية العمل الفني وضرورة تطبيق اللاعبين للجوانب التكتيكية من أجل مواصلة الظهور بالأداء الفني الرائع، وتحقيق الانتصار على فريق الخلود والظفر بنقاط المباراة.



ويطمح المدرب كونسيساو لمواصلة فريقه تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، والوصول للنقطة 26 عقب الفوز على الخلود، للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.