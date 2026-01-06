اعتلى فريق الهلال صدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بـ32 نقطة، و32 هدفاً، وتلقت شباكه 12 هدفاً، بفارق نقطة واحدة عن المنافس التقليدي النصر الذي يملك 31 نقطة، عقب ختام مباريات الجولة الـ13 بالدوري.

واستطاع الفريق الهلالي تحقيق الانتصار الـ10 بالدوري، حينما كسب فريق ضمك بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما داروين نونيز وماركوس ليوناردو.

ويطمح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لقيادة الزعيم لتحقيق لقب دوري روشن، إذ واصل الفريق تحقيق الانتصارات، وحصد النقاط، ليعتلي الصدارة.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الحزم، غداً (الخميس)، الساعة 5:55 مساء، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، ويسعى لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة الدوري، قبل مواجهة فريق النصر، الإثنين القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في قمة الجولة الـ15 بالدوري.

من جهتها، عبرت جماهير الهلال عن سعادتها الكبيرة باعتلاء الزعيم صدارة الدوري، ومواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري. وأشادت بالعمل الفني الجيد للمدرب إنزاغي، والأداء الفني الكبير لنجوم الزعيم في المباريات الماضية. وتغنت الجماهير بأن «الصدارة ما لها إلى هلالها»، متمنية تتويج الفريق ببطولة الدوري، إلى جانب بطولتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.