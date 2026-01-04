أجرى منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عاماً اليوم (الأحد) تدريباته في جدة استعداداً لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي تستضيفها المملكة وتمتد حتى 24 من يناير الجاري.



وأدى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب التدريبات بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.



ويختتم أخضر 23 عاماً في السادسة من مساء غدٍ (الإثنين) تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب قيرغيزستان مساء بعد غدٍ (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.



من جهة أخرى، استبعد المدرب لويجي دي بياجو اللاعب عبدالملك الجابر لعدم الجاهزية، فيما استدعى اللاعب بسام هزازي للالتحاق بالمعسكر.



من جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، اجتماعاً ترحيبياً ببعثة «الأخضر» في مقر اقامتهم في جدة، شُرح خلاله التعليمات المتعلقة بالبطولة، والتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.



يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، وإلى جانبه منتخبات فيتنام، والأردن، وقيرغيزستان.