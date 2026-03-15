قبل تسع سنوات، لم تكن بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حدثاً سياسياً عابراً في مسار الدولة السعودية، بل لحظة فارقة فتحت باب مرحلة جديدة في تاريخ المملكة، مرحلة عنوانها التحول الكبير والطموح الذي يتجاوز حدود المألوف.

فمع توليه ولاية العهد، بدأت ملامح رؤية مختلفة تتشكل في إدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع، رؤية تقودها طموحات واسعة لإعادة رسم خريطة التنمية في المملكة العربية السعودية، وبناء نموذج حديث يضع الإنسان في قلب المشروع التنموي.

الرؤية التي غيّرت المسار

في عام 2016 أُطلقت رؤية السعودية 2030، لتكون أكبر مشروع تحول اقتصادي وتنموي في تاريخ المملكة. لم تكن مجرد وثيقة تخطيطية، بل خريطة طريق شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وإطلاق طاقات المجتمع السعودي في مختلف المجالات.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت الرؤية تتحول تدريجياً من أهداف مكتوبة إلى واقع ملموس، مع سلسلة إصلاحات اقتصادية وتشريعية أسهمت في تحديث بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات العالمية.

اقتصاد يتغير

خلال سنوات قليلة، ظهرت ملامح التحول الاقتصادي بوضوح. فقد سجلت القطاعات غير النفطية نمواً متسارعاً، وبرزت مجالات جديدة مثل التقنية والسياحة والترفيه والصناعات المتقدمة بوصفها روافد مهمة للنمو.

كما دخل الشباب السعوديون بقوة إلى سوق العمل، ليصبحوا أحد أبرز محركات الاقتصاد الجديد، في ظل برامج ومبادرات تستهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال.

مشاريع تعيد رسم الخريطة

وبالتوازي مع التحول الاقتصادي، قاد صندوق الاستثمارات العامة موجة من المشاريع العملاقة التي أعادت رسم خريطة التنمية في المملكة.

ومن أبرز هذه المشاريع نيوم، ومشروع البحر الأحمر والقدية، وهي مشاريع لا تقتصر على بناء مدن جديدة فحسب، بل تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الابتكار والتقنية والاستثمار العالمي.

تحولات في جودة الحياة

داخلياً، شهدت المدن السعودية تحولات واسعة في البنية التحتية والخدمات وجودة الحياة. فقد أُطلقت مبادرات عديدة لتطوير قطاعات الإسكان والنقل والترفيه، وتنظيم القطاعات الحيوية، وتحسين تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.

هذه التحولات لم تكن مجرد مشاريع عمرانية، بل كانت جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

مسار مستمر

تسع سنوات فقط، لكنها سنوات حملت تحولات كبيرة وضعت المملكة على مسار جديد من النمو والطموح. ومع حلول الذكرى التاسعة لبيعة ولي العهد، تتواصل رحلة التحول بثقة متزايدة، مدفوعة بقيادة تؤمن بأن الطموح لا سقف له، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل والرؤية الواضحة.