أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله-، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.
وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان.
كما أدى الصلاة عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدم نائب أمير منطقة الرياض العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعرب ذوو الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته.
The Deputy Emir of the Riyadh Region, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, performed the funeral prayer for businessman Hamad bin Abdulaziz Al-Jumaiah - may God have mercy on him - after the afternoon prayer today (Monday) at King Khalid Mosque in Riyadh.
Alongside the Deputy Emir of the Riyadh Region were Prince Saud bin Abdullah bin Thunayan, Prince Bandar bin Abdullah bin Nasser bin Farhan, Prince Turki bin Mohammed bin Abdulaziz bin Turki, Prince Faisal bin Abdullah bin Thunayan, Prince Saud bin Faisal bin Abdullah bin Thunayan, Prince Mohammed bin Turki bin Mohammed bin Abdulaziz bin Turki, Prince Abdullah bin Saud bin Abdullah bin Thunayan, and Prince Abdulilah bin Saud bin Abdullah bin Thunayan.
Also attending the prayer were several esteemed dignitaries, officials, and a group of citizens.
After the prayer, the Deputy Emir of the Riyadh Region offered condolences to the family of the deceased, asking Almighty God to envelop him in His vast mercy and grant him a place in His spacious gardens.
The family of the deceased expressed their gratitude and appreciation to the Deputy Emir of the Riyadh Region for his condolences and support.