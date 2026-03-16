أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله-، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، و الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وعقب الصلاة قدم نائب أمير منطقة الرياض العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب ذوو الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته.