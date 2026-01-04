كشف تقرير صحفي تنازل المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا عن مبلغ مالي ضخم، عقب إنهاء عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن، الأسبوع الماضي، انفصاله عن ماريسكا بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

رحيل بلا تعويض

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ماريسكا شعر بغضب شديد بسبب ما اعتبره تجاهلاً من إدارة تشيلسي، إلى درجة أنه لم يدخل في مناقشات تفصيلية حول بنود الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي كان من المفترض أن يحصل على نحو 14 مليون جنيه إسترليني كتعويض، بعد توقيعه عقداً لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي، عقب قدومه من ليستر سيتي في عام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن ماريسكا كان يتقاضى نحو 4 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، وأن رحيله بعد 18 شهراً فقط ترك مبلغاً مالياً ضخماً على الطاولة، دون أن يطالب به رسمياً.

نفي استغلال اسم مانشستر سيتي

وتابعت أن مقربين من ماريسكا نفوا الأنباء التي تحدثت عن محاولته الضغط على إدارة تشيلسي من أجل الحصول على عقد جديد، عبر استغلال اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه مستقبلاً، ليكون خليفة محتملاً للمدرب بيب غوارديولا.

توتر متصاعد قبل الرحيل

وشهدت الفترة الأخيرة توتراً واضحاً في العلاقة بين ماريسكا وإدارة النادي، بعدما صرّح المدرب الإيطالي بشعوره بنقص الدعم، واصفاً الساعات الـ48 التي أعقبت الفوز على إيفرتون بنتيجة 2-0 بأنها «أسوأ 48 ساعة» خلال فترة ولايته مع الفريق.