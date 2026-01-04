حسم برشلونة «ديربي كتالونيا» لمصلحته، بعدما تغلب على مضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ملعب «كورنيلا إل برات»، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

هدفان في الوقت القاتل

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 86 لافتتاح التسجيل، حين أطلق داني أولمو تسديدة رائعة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى إسبانيول، مستفيداً من تمريرة قدمها فيرمين لوبيز.

وواصل لوبيز تألقه بصناعة الهدف الثاني، بعدما انطلق من الجبهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرر الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك عند الدقيقة 90.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب «الليغا»، متقدماً بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، الذي يلتقي ريال بيتيس اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة في المركز الخامس، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة خلال الموسم الحالي.