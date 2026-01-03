بعد 9 مباريات متتالية.. الأهلي يوقف رونالدو

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠توقفت السلسلة التهديفية لنجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام الأهلي، في المواجهة التي جمعتهما أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وحسم «الراقي» الكلاسيكو بنتيجة 3-2، وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع إيفان توني (هدفين) في الدقيقتين 7 و20، وميريح ديميرال في الدقيقة 55، فيما أحرز عبدالإله العمري هدفي النصر في الدقيقتين 31 و44.

نهاية سلسلة استمرت 9 مباريات

وفشل رونالدو في التسجيل خلال مباراة في دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، لتتوقف سلسلته التهديفية عند 9 مباريات متتالية.

وكان آخر لقاء لم يسجل فيه رونالدو قبل مواجهة الأهلي، أمام الخلود في 14 سبتمبر الماضي، وانتهت تلك المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل، سجلهما ساديو ماني وإينيغو مارتينيز.

ورغم توقف سلسلته التهديفية، لا يزال كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفاً، بالتساوي مع زميله جواو فيليكس.