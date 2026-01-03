«أنت معلم وجيسوس منك يتعلم».. هكذا كانت ردود أفعال الجماهير الأهلاوية عقب فوز فريقها أمس الأول على النصر ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء، إذ انتهت نتيجة المباراة 3-2، لمصلحة الأخضر.



وبهذا الفوز المهم ضمن كلاسيكو الكرة السعودية يواصل الألماني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ماتياس يايسله فرض هيمنته وسطوته على المخضرم البرتغالي جورجي جيسوس من حيث عدد الانتصارات عندما كان الأخير مدرباً لناديي قطبي العاصمة الهلال والنصر.



وأسقطت كتيبة الماكينات الألمانية يايسله فريق الأصفر بأول خسارة بالدوري بعد سلسلة من الانتصارات والتعادلات التي منحت له خلال مشواره المحلي أو القاري.



انتصار جديد



ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الألماني ماتياس هيمنته على المخضرم البرتغالي جيسوس وتفوقه المستمر من خلال المواجهات التي تجمعهما على الخط القانوني المسموح للمدير الفني، إذ سبق والتقيا وكانت المرة الأولى في الدور الثاني عندما قاد الألماني فريقه بالفوز على الهلال بنتيجة 3-2.



عقبها كرر الأهلي تفوقه على «الزعيم» في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، محققاً الفوز بنتيجة 3-1، ومع فريقه الجديد النصر أخفق جيسوس بالفوز على الألماني يايسله ضمن نهائي كأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم الأخضر اللقب بركلات الترجيح، لتستمر سلسلة الانتصارات التي تثبت أن جيسوس لم يجد طريقة لكسر التفوق المستمر لمنافسه الألماني حتى اللحظة.



ومع انتصار أمس الأول ضمن دوري روشن أثبت الألماني أنه مدرب شاب بفكر عالٍ من خلال إلحاق الهزيمة الأولى بالدوري لجيسوس وكتيبته، والفوز الرابع للألماني على البرتغالي من خلال المواجهات بينهما وجهاً لوجه، في مختلف المسابقات، ما يعكس تفوقه ليس فقط على الصعيد التكتيكي، بل وقدرته على فرض الهيمنة النفسية على مدرب النصر.