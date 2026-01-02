رغم أن البطيخ، الذي يُعرف بالحبحب، يعتبر من أكثر الفواكه المحببة والمنعشة، إلا أن توقيت تناوله قد يصنع فارقاً كبيراً لدى الرياضيين، فقبل ساعات من صافرة بداية المباراة تتحول بعض الخيارات الغذائية الصحية إلى عامل إرباك داخل الملعب، ويأتي (البطيخ) في مقدمتها، إذ ينصح المختصون في التغذية العلاجية اللاعبين بالابتعاد عن تناوله قبل المباريات، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء تجعله مدراً للبول، ما قد يسبب إجهاداً للمثانة ويؤثر سلباً على تركيز اللاعب وأدائه أثناء اللقاء.

وفي هذا الإطار تقول أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة فوزية كامل لـ«عكاظ»:

«اختيار نوعية الغذاء وتوقيت تناوله يمثلان عاملاً مهماً في جاهزية اللاعب البدنية والذهنية قبل المباريات، إذ إن بعض الأطعمة الصحية بطبيعتها قد تكون غير مناسبة في توقيتات معينة، ومن بينها (البطيخ) قبل خوض المباراة، فلا ينصح بتناوله قبل اللقاء بسبب محتواه العالي من الماء، حيث يحتوي البطيخ على نحو 90 –92% من الماء، ما يؤدي إلى زيادة امتلاء المثانة بشكل سريع، وبالتالي شعور اللاعب بالحاجة المتكررة إلى الذهاب لدورة المياه أثناء الإحماء أو خلال فترة اللقاء، وهو أمر قد يؤثر سلباً على التركيز والاستقرار الذهني داخل الملعب».

وأضافت أن السبب وراء الحاجة المتكررة لتفريغ المثانة بعد تناول (البطيخ) يعود إلى طبيعته المدرّة للبول، إضافة إلى قلة الألياف مقارنة بحجم السوائل الكبير الذي يدخله الجسم، ما يجعل امتصاص الماء سريعاً وإخراجه أسرع، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات الأداء الرياضي قبل المباريات التي تحتاج إلى توازن السوائل وليس زيادتها المفاجئة.

وقالت: «إن البطيخ يعتبر من الفواكه المفيدة صحياً للجميع خارج أوقات المباريات، إذ يسهم في ترطيب الجسم، ويحتوي على مضادات أكسدة مثل الليكوبين، إضافة إلى فيتامينات مهمة كفيتامين C وA، كما يساعد في دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات العضلية، ما يجعله خياراً مناسباً بعد التمارين أو في الأيام العادية».

وعن النصيحة التي توجَّه للاعبين بضرورة تناول الموز والبرتقال بعد انتهاء المباراة، قالت:

«تناول الموز والبرتقال بعد الجهد البدني يعود إلى دورهما المهمين في تعويض ما يفقده الجسم من طاقة وأملاح معدنية، فالموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تقليل التشنجات العضلية وإعادة توازن السوائل، بينما يساهم البرتقال في تعويض فيتامين C والسوائل بطريقة معتدلة دون إرهاق الجهاز البولي».

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية د. فوزية بعض النصائح المهمة للاعبين في ختام حديثها، وهي:

الالتزام بتوقيت الوجبات قبل المباريات بمدة كافية، تجنُّب الأطعمة والمشروبات ذات المحتوى المائي العالي مباشرة قبل اللعب، التركيز على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخفيفة قبل المباريات، تعويض السوائل بشكل متوازن أثناء وبعد المباراة، وبعد انتهاء المباراة يجب تغيير الملابس والاستحمام للحفاظ على نظافة الجسم وتفادي الالتهابات الجلدية، الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة واستبدالها بخيارات غذائية سهلة الهضم، النوم جيداً فذلك يعتبر عنصراً أساسياً في عملية التعافي، ويساهم في استعادة النشاط البدني والذهني.