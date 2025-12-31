واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، بعدما تعادل مع ضيفه بورنموث بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ19.

وأهدر تشيلسي 7 نقاط من أصل 9 خلال آخر ثلاث مباريات في البريميرليغ، إذ تعادل في مواجهتين وخسر مباراة واحدة، لتتراجع حظوظه في المنافسة على اللقب.

أهداف المباراة

افتتح ديفيد بروكس التسجيل لصالح بورنموث بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يعيد كول بالمر اللقاء إلى نقطة التعادل في الدقيقة 15، بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح.

وواصل تشيلسي صحوته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23، عن طريق الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، إذ أدرك جاستن كليفرت التعادل لبورنموث بعد أربع دقائق فقط.

ترتيب الفريقين

ورفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الـ15.